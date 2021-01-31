شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس فى كامل أناقتها بعد عودتها للسوشيال ميديا من جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية، ظهور جديد للنجمة العالمية آنا دى أرماس، عبر حساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد فترة توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، ومرورها بفترة صعبة، حيث أعلنت انفصالها عن النجم العالمي بن أفليك بعد قصة حب دامت لأكثر من سنة.

وخطفت أرماس، الأنظار إليها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها الصفحة الرسمية لفيلمها الجديد No Time To Die عبر موقع إنستجرام، والتي ظهرت فيها بكامل جمالها بعد تأجيل الفيلم من أبريل إلى 8 أكتوبر، حيث تواجه هوليوود مزيدًا من التأخير قبل استئناف السينما بشكل جديد.

وكانت عدة مصادر - وفقا لـ"ديلى ميل" - قد أكدت أنه كشف أحد المطلعين أن سبب الانفصال آنا لا تريد أن تكون مرتبطة بلوس أنجلوس، حيث يجب أن يكون بن مقيمًا بالقرب من أطفاله فيوليت، 15 عاما، سيرافينا، 12 عاما وصموئيل، 8 أعوام، الذين يتشاركهم مع جينفر جارنر.

وقال مصدر آخر: "إنهم في مراحل مختلفة من حياتهم؛ هناك حب عميق واحترام، ويواصل بن الرغبة في العمل على نفسه، وهو أب صلب في المنزل، كلاهما سعيد بمكان وجودهما في حياتهما.

وعلى جانب آخر، انطلق معجبو النجم العالمي بن أفليك، للانتقام من أرماس، بعد أن رصدت عدسات المصورين، قيام أحد معجبيه وهو يلقى قطعة من الورق المقوى بالحجم الطبيعي للممثلة دى أرماس في الصناديق خارج منزل بن أفليك فى مدينة نيويورك الأمريكية.