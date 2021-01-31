شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع إجازة من تصوير مسلسل "ورد" بسبب المونتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت أسرة فريق عمل مسلسل "ورد" بطولة النجمة حنان مطاوع على إجازة لفترة بعد الانتهاء من مونتاج الحلقات التي انتهوا من تصويرها ومن المقرر العودة إلى التصوير خلال أيام في ديكور الحارة وعدد من مواقع التصوير المختلفة .

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، محمد عز، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، ومن إخراج شادي أبو شادي.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى، وتتعرض شخصية "ورد" خلاله للعديد من الضغوطات والصعوبات المتتالية، ويكون هناك الكثير من المفاجآت تكشفها حلقات المسلسل.

ويعد المسلسل أول إخراج تلفزيوني للمخرج شادي أبو شادي بعد تجربته السينمائية بفيلم شاومينج المنتظر قريبا .

وأوشكت حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على .

وعرض مؤخراً آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "أمل حياتى" من مسلسل "إلا أنا" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً على مجموعة قنوات DMC على مدار 10 حلقات، والعمل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، بيومى فؤاد، سلوى عثمان، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام، من تأليف أمين جمال وشريف يسرى، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجى بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى .