شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى يكشف كواليس تصوير "عبود على الحدود": "كنا بنقول وقف ضحك بدل ستاند باى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مجدي الهوارى، عن بعض الكواليس الجديدة من وراء تصوير فيلم "عبود على الحدود" للنجم الراحل علاء ولى الدين، الذي صدر عام 1999، وحقق نجاحًا كبيرًا، والذي كان يرأس عملية إنتاجه - آنذاك.

وسرد الهواري، بعضًا من كواليس تصوير الفيلم التي جاءت لحظة تصوير مشاهد مراكز التدريب لقوات الصاعقة التي التحق بها "عبود"، وقال: "لدي والحمد لله إلى الآن 27 طفلا بين الإنتاج والإخراج.. "عبود علي الحدود" هو الطفل المدلل والأقرب إلى القلب لأنه الفيلم الأول".

وأوضح الهوارى في سرده للكواليس، أنه "من المواقف اللذيذة واللي فيها كمان كريزة ضحك افتكر يوم التصوير في مدرسة الصاعقة واثناء مشهد مركز التدريب كان المفروض شريف عرفة يشوف تدريبات الصاعقة على طول وإن الباص ده مجرد يوصلنا للساحة علشان نبدء التصوير بعد ما علاء ولي الدين رحمة الله عليه قال أعلي إفيه لما شاف رجال الصاعقة وهما بيتدربوا، طبعًا كلنا ضحكنا وقررنا ناخد المشهد من أول لحظة الوصول وليس من بداية التدريبات".

وتابع "مين فاكر الإفيه ده!؟ اللي كان لازم أحمد حلمي وكريم عبد العزيز يمسكوا نفسهم لأن المشهد ده مينفعش يتعاد لأننا لازم نعيد كل تدريبات الصاعقة وده شيء مستحيل، وكنا بدل منقول "ستاند باى" كنا بنقول وقف ضحك، إيه اللي قاله عبود في المشهد ده أول ما شاف تدريبات مدرسة الصاعقة!؟.. كمان هقولكم علي سبب بعض إفيهات الفيلم وازاي جات!! والموقف اللي حافظ يكتبلي".