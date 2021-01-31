شكرا لقرائتكم خبر عن كليب "Baila Conmigo" للنجمة سيلينا جوميز يحقق نجاحا كبيرا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم النجمة العالمية سيلينا جوميز بتحقيق النجاحات في كل خطوة تخطوها، وقد استطاعت النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 28 عام ) أن تحقق نجاحا ملحوظا بكليبها الأخير "Baila Conmigo" الذى تعاونت فيه جوميز مع نجم الراب الشهير راو أليجاندرو وأطلقته الجمعة على قناتها الخاصة على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" والتي تضم أكثر من 28 مليون شخص، وحقق كليب "Baila Conmigo" أكثر من 9.5 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط من إطلاقه على "يوتيوب"، إضافة الى أن الكليب حصد أيضا 990 ألف likes حتى الآن.

ولكي تروج سيلينا جوميز للكليب نشرت مقطعا قصيرا من الكليب على صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام " وهو المقطع الذي حقق أكثر من 5.8 مليون مشاهدة خلال يوم واحد.

يذكر أن سيلينا جوميز كشفت مؤخرا عن فيديو مدته 9 دقائق ونصف يحمل اسم " Get Ready with Selena Gomez " أظهرت من خلاله النجمة الشهيرة روتينها اليومى للعناية بالبشرة و طريقة وضعها للماكياج وذلك من خط منتجاتها التجميلية الخاصة " Rare Beauty " ، وما لفت الأنظار أن سيلينا جوميز لم تكن خائفة من التحدث عن مشاكل بشرتها لأنها ذكرت أنها أيضا تعانى من البثور المزعجة فى بعض الأيام.