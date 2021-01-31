شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب نور محمدوف بجوار ويل سميث فى أحدث ظهور لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المقاتل الروسى حبيب نور محمدوف، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم، بصورة جديدة له تجمعه مع النجم العالمى ويل سميث، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرا من خلالها وهما داخل أحد المنازل، وكتب محمدوف: "قابلت أسطورة هوليوود ويل سميث، وقال إنه يريد أن يأتي لزيارة داغستان، أنا في انتظارك في داغستان".

وكان نور محمدوف، قد أعلن، منذ أيام، عن استعداده لتلقى العروض للمشاركة لأول مرة فى عالم كرة القدم، ونشر حبيب، مقطعًا مصورًا عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" وكتب فى تعليقه عليه، إنه "مستعد لظهوره الأول فى كرة القدم، وأنه فى انتظار تلقى العروض"، فيما ظهر حبيب فى المقطع المصور وهو يجرى بعض التدريبات بالركض وسط الرمال.



حبيب نور محمدوف بجوار ويل سميث

ويعرف بطل فنون القتال حبيب محمدوف أنه من محبى كرة القدم، وتربطه علاقات صداقة مع الكثير من أبرز نجومها مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تبادلا الهدايا في أكثر من مناسبة، وظهر مع بعضهما فى لقاءات سابقة، بالإضافة الى مشاركته بصورة مؤخرًا بصحبه النجم العالمى فان دايك، قائد دفاع نادى ليفربول الإنجليزي.

وسابقا، ظهر المقاتل الروسى حبيب نور محمدوف، بطل "UFC" للفنون القتالية المختلطة المعتزل، أثناء تواصله مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، عبر مكالمة فيديو، وظهر محمدوف وهو في جلسة مع أصدقائه بينما يخاطب رونالدو الذى ظهر في الفيديو هو وطفله، وكانا يتبادلان المزاح حول مباراة كرة قدم محتملة ضد رونالدو.

يشار إلى أن حبيب نورمحمدوف يبلغ من العمر 32 عاما أحرز لقب بطل "UFC" للفنون القتالية "MMA" في أبريل عام 2018 ، ودافع عنه ثلاثة مرات، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية ويعلن اعتزاله اللعبة في أكتوبر الماضي.