شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي تتعاون في أغنية جديدة مع الملحن عزيز الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الفنانة رزان مغربى في أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة مع الملحن عزيز الشافعى ولم تستقر على اسمها حتى الآن وتقدمها بشكل مختلف عن أغانيها السابقة وتراهن عليها بقوة كما أكدت في تصريحات لـ"الخليج 365".





وقالت الفنانة رزان مغربي خلال حلولها مؤخرًا ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، المذاع علي شاشة قناة الحياة، أنها لا تحب السوشيال ميديا وتعتبرها مصطنعة جدًا.

وأضافت رزان مغربى، أنا معجبة بعدد من الإعلاميات في الوطن العربي ومنهم سلمى الشماع وإسعاد يونس ومنى الشاذلى ووفاء الكيلانى.، مشيرة إلى أن كل إعلامية لها طريقتها الخاصة وقدراتها التي تصل بها إلي قلوب المشاهدين.

وعن أشهر اللقاءات التي أجرتها رزان مغربى قالت، أنها كانت سعيدة بمجموعة لقاءات مع المشاهير منهم بيل كلينتون، جربتشوف مورجن فريمن، مايكل دوجولاس، كاترين زيتا جونز، مؤكدة، أنا بحب جينفر لوبيز جدا بعد لقائى معاها، وأعشق الفن الذى تقدمه شاكيرا وقابلتها من قبل.





وأكدت أنها لا تحب أن تضايق ضيوفها في برامجها وبتعتبرهم تاج على رأسها و كثيرا بتخانق مع الاعداد بسبب الأسئلة اللى بتحرج الضيوف، وعن أكثر سؤال بيضايقها هو عن عمليات التجميل، وهي لا تفضل اجراء عمليات تجميل كثيرا لان ربنا خلق فينا جمال بس كل واحد لازم يعرف مواطن الجمال اللى فيه.

وتابعت أن علاقتها بربنا سبحانه وتعالى تمثل لها الأمان، وهي بتطلب من الله أنها تربى ابنها كويس و يصبح خير ذرية من بعدها .