شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أثبت زين مالك تخصصه فى "التقاليع"؟ ..شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم العالمى زين مالك يسعى دائما للفت الأنظار بعيدا عن عالم الموسيقى والغناء حيث يجد أن التقاليع التى يظهر بها على الـ SOCIAL MEDIA قد تجعله محط تركيز للملايين بطريقة سهلة وسريعة، فقد نشر زين مالك البالغ من العمر ( 28 عام ) صورة جديدة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى تضم أكثر من 38.9 مليون شخص ، والصورة التى نشرها زين التقطها بطريقة الـ " SELFIE " و ظهر بها النجم الشهير بعد أن غير لون شعره لإحدى درجات اللون الأخضر إضافة الى ارتدائه ملابس كاجوال باللون الأسود.



زين مالك

وحصدت صورة زين مالك سلسلة طويلة من عبارات الإشادة بإطلالته المذهلة حيث أكد بعض المعجبين أنه أصبح أكثر بريقا وتألقا ، وقد حصدت الصورة أكثر من 4.5 مليون LIKES خلال يوم واحد فقط.

يذكر أن زين مالك أطلق ألبومه الغنائى الجديد Nobody Is Listening مؤخرا و الذى يضم 11 أغنية ، حيث بدأ فى تسجيل هذه الأغنيات منذ بداية عام 2020 .