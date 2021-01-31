شكرا لقرائتكم خبر عن كنزى عمرو دياب تتدرب على الرقص مع أصدقائها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهتم كنزى عمرو دياب، بعالم الفن والموسيقى والاستعراض، الأمر الذى يظهر بصورة كبيرة فى الفيديوهات التى تنشرها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، حيث تتدرب على الرقص، سواء بمفردها أو مع اصدقائها.

ونشرت كنزى عبر "ستورى" حسابها على "إنستجرام"، اليوم، فيديو رقص لها مع أصدقائها في حالة تناغم تام، وجاءت هذه الأجواء المرحة التى ظهرت بها ابنة الهضبة، بعدما نشرت تدوينة قبل أكثر من أسبوع، توضح رغبتها فى التواصل مع مدرسة لتعليم الرقص الشرقى في مصر، بعدما كانت تتدرب الرقص فى "House of Jack" وهو كازينو فى لندن، لإقامة فصول وورش للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.



فيديو كنزى دياب على حسابها بانستجرام

وكانت كنزى، قد نشرت فيديو مع شقيقتها جانا، على تطبيق "تيك توك"، للتسلية خلال العزل المنزلى، ولكسر الملل والروتين الذى فرضه العزل الصحى المنزلى ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرا به وهما يرقصان على إحدى الأغانى الأجنبية.



كنزى دياب



كنزى دياب



ابنة الهضبة تتدرب على الرقص



كنزى تتدرب على الرقص مع أصدقائها



ابنة الهضبة تتدرب على الرقص

ودائمًا ما تشارك كنزى متابعيها بالكثير من مقاطع الفيديو لها أثناء رقصها وأخرى بغنائها، وكان من ضمن المقاطع، هو قيامها بالرقص، وهو الفيديو الذى حظى بإعجاب كثيرين من متابعيها بشكل كبير خلال ساعات قليلة، وقد أدت كنزى فى "House of Jack"، وهو كازينو فى لندن لإقامة فصول وورش تدريبية للشباب للتدريب على أداء الرقصات والفنون الاستعراضية.

وتمتلك كنزى أكثر من 385 ألف متابع عبر حسابها بانستجرام، فيما تتابع ما يقارب الـ 487 شخصا فقط، وتحرص بشكل مستمر على نشر صورها مع أصدقائها.