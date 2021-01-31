تامر شلتوت ينشر صورة منذ الطفولة مع والده الراحل ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان تامر شلتوت صورة له في مرحلة الطفولة رفقة والده الراحل وأشقائه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق شلتوت على الصورة: "كأن الصورة دي اتصورناها إمبارح، الله يرحم أبويا وأخويا وكل أمواتنا جميعا، اللهم إني اسالك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي واليك المصير".

وأعلن الفنان تامر شلتوت وفاة والده، يوم 27 يناير الجاري.