عباس أبو الحسن يكشف عن صورة من كواليس "مافيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان عباس أبو الحسن عن صورة من كواليس فيلم "مافيا"، الذي صُور في جنوب أفريقيا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق عباس على الصورة:"عام 2001 كيب تاون جنوب أفريقيا، تصوير فيلم مافيا، الجزار يُلقن جملة الحوارية قبل تصوير المشهد مباشرة من مساعد الإخراج أحمد علاء".

أضاف : "أحمد علاء صديقي العزيز واحد من أهم مخرجين السينما الحاليين وأكثرهم موهبة".

فيلم "مافيا" بطولة منى زكي، أحمد السقا، أحمد رزق، مصطفى شعبان، توفيق عبد الحميد، جمال إسماعيل، حسين فهمي، من إخراج شريف عرفة.