"أحبك يا ملكي".. مها الصغير تعلق على صورة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت مها الصغير ابنة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير صورة لوالدها الراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت مها على الصورة: "اليوم 3، عيناك تقول كل شيء، أحبك يا ملكي".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه