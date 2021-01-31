اليوم.. علي العربي يتحدث عن "كباتن الزعتري" في "صاندانس السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد علي العربي، مخرج الفيلم الوثائقي "كباتن الزعتري" المشارك في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، المُقام هذا العام اليكترونيا بسبب فيروس كورونا، للحديث عن العمل في مؤتمر صحفي يُقام بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأعرب العربي، في بيان صحفي عن سعادته وفخره لكونه الوحيد من الشرق الأوسط الذي يشارك ضمن فعاليات هذه الدورة الهامة من عمر المهرجان الأبرز عالميا للسينما المستقلة والمقام بأمريكا، والذي تعد مشاركاته ونتائجه مؤشرا كبيرا لجائزتي الأوسكار والجولدن جلوب.

وأشار أنه يحلم بصناعة أفلام مصرية بمواصفات عالمية تستطيع المنافسة في السوق خارج مصر، وهو ما يحاول تقديمه في فيلمه "كباتن الزعتري" ومشروعه القادم الذي سيكون فيلما روائيا طويلا سيتم تصويره بين مصر وأمريكا.

وتحدث العربي عن فكرة الفيلم، قائلا: "في عام 2013 قابلت محمود وفوزي في مخيم الزعتري للاجئين، عندما كنت أقوم بتصوير موضوع آخر هناك وقتها، ولم يكن هناك ما أستطيع تقديمه لحلمهما.. كانوا دائما حولي ولديهما فضول لمعرفة ماذا كنت أصنع، وسألوني أسئلة عديدة حول ما كان يحدث خارج المخيم، وكيف يبدو شكل العالم خارجه؟".

وأضاف: "بعد أيام قليلة شعرنا أنا وفريقي أننا أصبحنا بمثابة نافذة لهما على العالم الخارجي، في هذا الوقت قررت أن أعيش معهما لفترة لرؤيتهما عن قرب وتوثيق حياتهما".

وأشار العربي إلى خبرته من عمله السابق كمخرج لتوثيق الحروب لمجموعة قنوات عالمية، مضيفا: "بعد زيارتي لـ22 مخيما للاجئين في جميع أنحاء العالم سواء للكمبوديين والسوريين والصوماليين، تولد لدي الانطباع أن اللاجئين يحتاجون الطعام والماء والدفء.. في العموم محمود وفوزي غيرا لدي هذا الانطباع واكتشفت أن اللاجئ يحتاج أن يكون فردا من العالم وأن يعيش حياة طبيعية، وفوق كل هذا يتمتعان بهبة من الأحلام، ومن كل هذا أدركت أنني أمام قصتين للبطولة بحاجة لتوثيقها".

ولفت إلى أن هذا هو سبب قراره بصنع الفيلم والعيش معهما لنحو 6 سنوات، مؤكدا أنه اتخذ هذا القرار دون أي اعتبارات إنتاجية، وكان حريصا على معرفة ما سيتغير في شخصيتهما خلال هذه السنوات، وهل سيتمسكان بحلمهما أم سيفقدان الأمل؟، وهل ستغير الصعوبات بالمخيم قناعاتهم؟.

في سياق آخر، يستعد العربي لتصوير فيلمه الجديد "أسطورة زينب ونوح"، الذي ينتجه للمخرج يسري نصر الله، وهو من تأليف أحمد الزغبي، معربا عن سعادته بتقديم فيلم لمخرج كبير مثل يسري نصر الله.

مشروع فيلم "أسطورة زينب ونوح" حصد مؤخرا 5 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وقبلها جائزتين من مهرجان الجونة السينمائي، كما حصل على جائزة 10 آلاف دولار من لاجوني فيلم برودكشن، وسلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار مقدمة من ماد سلوشن وإرجو، وجائزة 10 آلاف دولار مقدمة من سباركل ميديا، كما توفر له "ذا سيل" خدمات التلوين، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة سنة في تطبيق Clakett PRO مقدمة من كلاكيت.