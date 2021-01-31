ريم مصطفى تنفي مشاركتها في "فارس بلا جواز" أمام مصطفى قمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى المكتب الإعلامي للفنانة ريم مصطفى مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواز"، الذي انطلق تصويره اليوم، مؤكدًا أنها تنشغل حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل "الملك"، المقرر عرضه رمضان المقبل، وفيلم "أهل الكهف".

وكان نبأ مشاركة ريم في المسلسل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى أن المسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

كان الفنان مصطفى قمر نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "تفتكروا الدويك بيسرحلي شعري علشان بنصور إيه، مفاجأة بإذن الله نجاح وتوفيق، رمضان 2021".