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رسالة مؤثرة من حسن الرداد لوالدته الراحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حسن الرداد صورة والدته الراحلة السيدة فادية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق "الرداد" على الصورة: "الليل طويل يا ست الكل".

أعلن الفنان حسن الرداد، وفاة والدته السيدة فادية الرداد، 9 يناير الجاري.

ونشر الرداد، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد".

أضاف: "مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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