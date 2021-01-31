المخرج المصري خالد يوسف يعلن إصابته بكورونا “بعد طول صمود”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلن المخرج المصري خالد يوسف إصابته بفيروس كورونا بعد أيام من إصابة شقيقه الذي يعاني من حالة صحية حرجة.

وكتب النائب السابق عبر صفحته على موقع “فيسبوك”: “استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس”.

وتحدث يوسف عن حالة شقيقه الحرجة وطلب الدعاء له، وكتب: “الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من التي يشيروا لها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة”.