- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الثقافة الفرنسية تُكرّم محمد حفظي والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021
المنتج والسيناريست المصري محمد حفظى
كُرّم المنتج والسيناريست المصري محمد حفظى بوسام الفروسية الفرنسي في الآداب والفنون من قبل وزارة الثقافه الفرنسيه.|
وأُجريت المناسبة في السفارة الفرنسية بتجمع صغير يوم الأربعاء 27 كانون الأول، اذ قلّد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه حفظي بالوسام، بالإضافة إلى الممثلة التونسية هند صبري، تقديراً لعطاءتها في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والإنسانية في دعم حقوق المرأة بالعالم العربي.
وعن التكريم قال حفظي: "يشرفني نيل مثل هذا الوسام المرموق من الحكومة الفرنسية، وأود التعبير عن خالص امتناني للحكومة الفرنسية وبالأخص للسفير ستيفان روماتيه، لطالما شعرت برابطة قوية مع فرنسا، ابتداءً من تلقي التعليم الأساسي في مدرسة فرنسية بالقاهرة، وصولاً إلى الأفلام التي أشارك في إنتاجها مع فرنسا، وأيضاً الرابطة التي كونتها عبر السنين مع الأصدقاء والشركاء في المجال السينمائي والثقافي الفرنسي، كانت فرنسا مصدر إلهام كبيراً لي على مستوى الكتابة والإنتاج، شعرت بالسعادة مع هنري كلوزو، وتعملت أصول المهنة من أوجست رينوار، وأثارتني أعمال غودار، كما ارتبطت برباط وثيق مع جان بيير جونيه".
الجدير ذكره ان وسام الفروسية الفرنسي هو من أسمى وأنبل الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية.