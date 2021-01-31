وزارة الثقافة الفرنسية تُكرّم محمد حفظي

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

المنتج والسيناريست المصري محمد حفظى

كُرّم المنتج والسيناريست المصري ​محمد حفظى​ بوسام الفروسية الفرنسي في الآداب والفنون من قبل وزارة الثقافه الفرنسيه.|



​ وأُجريت المناسبة في السفارة الفرنسية بتجمع صغير يوم الأربعاء 27 كانون الأول، اذ قلّد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه حفظي بالوسام، بالإضافة إلى الممثلة التونسية هند صبري، تقديراً لعطاءتها في مختلف المجالات الفنية والاجتماعية والإنسانية في دعم حقوق المرأة بالعالم العربي.

وعن التكريم قال حفظي: "يشرفني نيل مثل هذا الوسام المرموق من الحكومة الفرنسية، وأود التعبير عن خالص امتناني للحكومة الفرنسية وبالأخص للسفير ستيفان روماتيه، لطالما شعرت برابطة قوية مع فرنسا، ابتداءً من تلقي التعليم الأساسي في مدرسة فرنسية بالقاهرة، وصولاً إلى الأفلام التي أشارك في إنتاجها مع فرنسا، وأيضاً الرابطة التي كونتها عبر السنين مع الأصدقاء والشركاء في المجال السينمائي والثقافي الفرنسي، كانت فرنسا مصدر إلهام كبيراً لي على مستوى الكتابة والإنتاج، شعرت بالسعادة مع هنري كلوزو، وتعملت أصول المهنة من أوجست رينوار، وأثارتني أعمال غودار، كما ارتبطت برباط وثيق مع جان بيير جونيه".

الجدير ذكره ان وسام الفروسية الفرنسي هو من أسمى وأنبل الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية.