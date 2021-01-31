وسام الأمير ينعى النائب ميشال المر

محمد الفلاح - الأحد 31 يناير 2021

الملحن والفنان اللبناني وسام الأمير

نعى الملحن والفنان اللبناني وسام الأمير​ النائب اللبناني ​​ميشال المر​​، خال رئيسة تحرير موقع "الفن"، الإعلامية هلا المر، اذ نشر صورة له على حسابه الخاص وعلّق عليها بالقول: "دولة الرئيس ميشال المر في ذمّة الله أحرّ التعازي من القلب لعائلة ال المر الكريمة والراحة الدائمة أعطه يا رب خسارة رجل دولة لقضاء المتن وكل لبنان، رحمه الله".



الراحل ميشال المر توفي اليوم عن عمر ناهز الـ89 عاماً، بعد معاناة مع المرض ونتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، منذ شهر ونصف تقريباً، وأُدخل الى المستشفى منذ أسابيع.

ميشال المر هو رئيس السنّ في المجلس النيابي الحالي، وشغل لسنواتٍ طويلة منصب نائب رئيس الحكومة، كما انتخب في العام 2004 نائباً لرئيس مجلس النواب، وتولّى أكثر من منصب وزاري.

وانتخب أيضاً نائباً عن دائرة المتن في دورات عديدة، آخرها في العام 2018.