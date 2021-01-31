خالد يوسف يسقط في فخ كورونا: أصبت بعد طول صمود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم المخرج المصري خالد يوسف لقائمة طويلة من نجوم الفن ومشاهير الإعلام الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مدار الأشهر الماضية.

وأعلن النائب البرلماني السابق، الأحد، إصابته بفيروس "كوفيد-19" بعد طول صمود، وأيضا بعد أيام من إصابة شقيقه الذي يعاني من حالة صحية حرجة، وفقا لما قاله يوسف.



وكتب المخرج الشهير عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "استلمت الآن نتيجة فحص كورونا، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قعدت أنا على نفسي أني طول الوقت على سفر ولم أصب بكورونا، وأديني بعد طول صمود أصبت بالفيروس".

تحدث يوسف عن حالة شقيقه الحرجة وطلب الدعاء له، وكتب: "الحمد لله لا أشعر بأي أعراض من التي يشيرون لها، دعواتكم أن تمر بسلام ودعواتكم لشقيقي الذي ما زالت حالته حرجة".



يشار إلى أن مصادر كشفت قبل أيام عن عودة خالد يوسف إلى مصر قريبا، بعد سنوات قضاها خارج البلاد.





خلال الأيام الماضية أعلن العديد من الفنانين العرب إصابتهم بفيروس كورونا، أبرزهم الفنانة المصرية يسرا والفنانة السورية جومانا مراد، والفنانان المصريان أمير كرارة وماجد المصري.

آخر أعمال خالد يوسف السينمائية كان فيلم "كارما" إنتاج عام 2018، من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وغادة عبدالرازق وماجد المصري.

ويعتبر خالد يوسف تلميذ المخرج المصري العالمي الراحل يوسف شاهين، ومن أشهر أفلامه "ويجا" و"زواج بقرار جمهوري" و"خيانة مشروعة" و"دكان شحاتة" أول أفلام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، و"حين ميسرة" و"كلمني شكرا".