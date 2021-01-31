كارمن لبّس تُغرّد بصورة قديمة: “لأيمتى.. هالحالة!؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعربت النجمة اللبنانية كارمن لبّس عن أسفها للحالة التي وصل إليها العالم، حيث أصبح “الأشرار” بحسب تعبيرها يفوزون بدائمًا، مقابل خسارة الأبرياء.

ونشرت كارمن صورة لها من جلسة تصوير كانت قد عقدتها منذ فترة، تظهر فيها وهي تحمل بيدها سماعة هاتف قديم، وعلّقت قائلةً: “ألو؟ لأيمتى الأشرار رح يضلّن يربحو؟ مطولين على هالحالة!؟”.

وقصدت كارمن لبّس بكلامها جميع الطغاة الذين يفرضون سيطرهم ونفوذهم على الأشخاص العاديين والأبرياء في مختلف المجالات.

نفيد بالذكر أن كارمن لبّس انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجوم نادين نجيم، وقصي خولي، ورولا بقسماتي ورندة كعدي وغيرهم، وهو من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر وبلال شحاداتK وإنتاج شركة “الصبّاح أخوان”.

ومن المتوقع عرضه في رمضان 2021 على الـ MBC و MTV وغيرها من القنوات العربية.