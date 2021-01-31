نادين نجيم تفرض سيطرتها على الشاشات العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تسيطر النجمة اللبنانية نادين نجيم مرّة جديدة على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا.

فرغم غيابها عن الساحة منذ رمضان 2019 والذي عُرض فيه مسلسل “خمسة ونص”، إلاّ أنّ أعمال نادين تتصدّر الشاشات العربية في كلّ الأوقات.

وبعد عرضه عبر معظم القنوات تقريبًا، يعاد اليوم عرض مسلسل “سمرا” مجددًا على شاشة الـ MTV ويلقى أصداءً مميزة لدى الجمهور اللبناني.

أما في مصر، فبعد عرض مسلسل “خمسة ونص” على أكثر من قناة، يُعاد اليوم عرض مسلسل “طريق” على شاشة “القاهرة والناس” وأيضاً يُحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور المصري.

على قناة السومرية اليوم يُعرض لنجيم مسلسلين وهما “سمرا” و “الهيبة” بجزئه الأول، فيما مسلسل “نص يوم” يُعرض اليوم على شاشة “تلفزيون لبنان”

يُعرض لـ نادين نجيم في رمضان 2021 مسلسل “عشرين عشرين” وهو من بطولتها إلى جانب النجم السوري قصي خولي، وكتابة نادين جابر وبلال شحادات، إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “الصبّاح أخوان”. ومن المتوقع عرضه على الـ MBC و MTV وغيرها من القنوات العربية.

على صعيد آخر، حازت نادين على جائزة النجمة الأكثر تأثيراً من مجلة زهرة الخليج بالمنافسة مع العديد من النجوم العرب وحصلت على النسبة الأكبر من التصويت.

الجائزة نفسها نالتها نادين حسب استفتاء أجراه موقع ET بالعربي لعام 2020 حيث أكّدت من خلال ذلك أنها ورغم الغياب فإنّها تتمتّع بشعبية كبيرة.