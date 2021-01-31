نجوى كرم تكشف كواليس جديدة من تصوير “معذور قلبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحرص النجمة اللبنانية نجوى كرم على مشاركة متابعيها عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، كواليس تصوير فيديو كليب أغنية “معذور قلبي” الذي أطلقته موخراً محققاً ثلاثة ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، والأغنية من كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع علي حسّون، وميكس وماسترينغ موريس طويلة.

وكانت نجوى كرم قد نشرت قبل خمسة أيام كواليس استعدادها لتصوير الفيديو كليب، من خلال وضع المكياج الذي أبرز ملامحها وكان مناسباً لإطلالتها التي اعتمدتها في الفيديو، وهي عبارة عن بنطال من الجلد الأحمر، نسقت معه قميصاً أسود وحذاء بكعب عال، وتركت شعرها المموج منسدلاً.

وعلقت نجوى كرم على الفيديو: “استمتع بمشاهدة كواليس فيديو معذور قلبي”.

كما عادت وشاركت جمهورها بفيديو جديد يوثق لحظات أخرى من الكليب، وهي متجهة إلى مكان التصوير وتستمتع بسماع الأغنية وعلقت: “هيك كان مشوارنا على الطريق لتصوير كليب معذور قلبي”.

يذكر أن آخر نجوى كرم أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مركز دبي التجاري العالمي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، وشاركها الحفل النجم ماجد المهندس، وقدمت خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة، متألقة بفستان أزرق ساحر حمل توقيع رامي قاضي.