كيف رد نجل شعبان عبد الرحيم على المطالبة بميراث والده؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: خلال حلوله ضيفاً عبر مداخلة هاتفية، ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمر أديب على قناة mbc مصر، رد عصام ابن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم على الفتاة اللبنانية التي تدعى منار حمزة، والتي طالبت بحقها في ميراث المطرب الشعبي الراحل.

وعرض أديب الأغنية الخاصة بعصام شعبان عبد الرحيم والتي يرد من خلالها على الفتاة اللبنانية. وقال عصام إن الأغنية من تأليف مؤلف جديد باسم خالد سعيد، وأوضح أن والده الراحل كان كريماً للغاية مع الكل، ولكن لن يصل الموضوع أن يكتب لها فيلا.

وأضاف عصام أن ميراث شعبان عبد الرحيم تم تقسيمه، وإذا اتضح أن لها حقاً سوف يعطيه لها من نصيبه.

في سياق متصل كان شعبان عبد الرحيم قد نفى علاقته بمنار في أحد اللقاءات التليفزيونية، وأشار إلى أنهما التقيا في الكليب فقط، وأنها وزوجها يستقبلانه فقط في حال زيارته إلى لبنان.

وكان شعبان عبد الرحيم قد رحل عن عالمنا فجر الثلاثاء 3 كانون الأول (ديسمبر) 2019 عن عمر 62 عاما، في مستشفى ‏المعادي ‏العسكري‎.

ويشار إلى أن آخر عمل شارك به شعبان عبد الرحيم هو فيلم “أمان يا صاحبي” عام 2017 برفقة ‏سعد ‏الصغير ومحمود الليثي وصوفينار‎.‎‏