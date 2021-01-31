للمرة الأولى هند البلوشي تظهر ابنتها على العلن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أظهرت الفنانة الكويتية هند البلوشي ابنتها عبير للمرة الأولى على العلن، من خلال بثّ نشرته في حسابها على تطبيق “سناب شات”.

وقالت متوّجهة الى متابعيها: “يسألوني عنك، شفنوها خلاص اطمنتوا؟!”.

وكانت البلوشي أعلنت أخيراً زوجها الرابع من الفنان العراقي علي يوسف، علماً أنّها تزوجت قبل دخولها المجال الفني مرتين. وفي عام 2012 تزوجت للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي، انجبت ابنتهما الأولى عبير في كانون الثاني (يناير) من عام 2013 قبل أنّ انجبت ابنهما الثاني جاسم.

وفي اب (أغسطس) من عام 2018 أعلن مشاري العوضي طلاقهما، وذلك بعدما طرحت فيديو كليب بعنوان “مستفز”، وأكد أنهما منفصلان منذ عامين أي انهما منفصلين منذ عام 2016 لكنهما تكتما على الموضوع طيلة تلك الفترة.