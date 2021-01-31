فيلم أردني يحصد جائزتين بمهرجان ألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصد الفيلم الأردني "تالافيزيون" جائزتي الجمهور ولجنة التحكيم ضمن الدورة 42 من مهرجان "ماكس أوفولس" في ألمانيا الذي اختتم يوم 24 يناير.

العمل للمخرج الأردني مراد أبو عيشة، وحاز جائزتين في عرضه العالمي الأول. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته.



وقالت لجنة تحكيم المهرجان: "المخرج مراد أبوعيشة نجح في صناعة فيلمه بعذوبة شاعرية مطلقة، مع أسلوب حساس لمدير التصوير فيليب هينز على صعيد التصوير".

وأضافت: "كان الجمهور متوحداً مع الممثلة المذهلة عائشة بلاسم، وانتقل إلينا على الفور الشعور برغبتها البريئة والطفولية في ذلك التلفاز. وخلال 28 دقيقة فقط، خلق المخرج دراما مقنعة تضج بالحنين الجارف إلى الحرية وقبل كل شيء الرغبة في حياة طبيعي"‎.

مشروع فيلم تالافيزيون حصل على جائزة "فيرست ستيبس"، وجائزة "مايكل بولهاوس" لأفضل كاميرا، كما نال دعم صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة عام 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان "كليرمون فيران" للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون.



تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الـ8 سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور، لكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت.

الفيلم تأليف وإخراج مراد أبوعيشة، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مراد أبوعيشة وُلد في عمان بالأردن عام 1992، حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام 2014.

وأخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة والإعلانات لرويال هاي كيرت الأردن قبل أن يبدأ دراسة الإخراج في أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرج.

وأثناء دراسته استغل مراد وقته بالتقرب من السياسة في الشرق الأوسط بمنظور أوسع، واستخدم نهجة السينمائي لإلقاء الضوء على المظالم السياسية والإنسانية في العالم العربي. عُرضت أفلامه في أكبر مهرجانات للمواهب الشابة في ألمانيا.

وبجانب دراسته فهو ممثل برنامج التنمية السمعية البصرية لبلدان أفريقيا Follow The Nile لمؤسسة روبرت بوش، حيث لديه الفرصة أن يمنح الدعم للمخرجين الأفارقة الناشئين لخلق رؤيتهم الخاصة ولتوسيع آفاقه كمواطن وكمخرج.