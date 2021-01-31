ميمي جمال تعلن اعتزال الفن نهائيا.. ما السبب؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية ميمي جمال اعتزالها الفن نهائيا، مشيرة إلى أنها منذ وفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفى دخلت في نوبة حزن شديدة.

وقالت، ميمي جمال، خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية "TEN"، "إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة.. عشرة عمر ووقت الوفاة قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة"، مضيفة أنه وبعد عام ونصف عرض عليها العمل في فيلم "لف ودوران" مع الفنان أحمد حلمي ووافقت على تجسيد دور والدة حلمي، وبعدها قررت الاعتزال.



ونفت الفنانة الكبيرة ما أشيع حول علاقتها السيئة مع أبنائها، قائلة: "ببقى مبسوطة لما حد بيسأل وفي آخر مرة حد كلمني وقولتله إني من الناس اللي بتحب بيتها وبحب أقعد مع أولادي، وقررت أعمل كده وأروح أزور بناتي وأحفادي، وقولت إن كل بيت له نظامه".

وأضافت ميمي جمال أنه تم تحريف كلامها وتفاجأت بأن ابنتها نور أكدت لها أن هناك كلاما منتشرا على فيسبوك بأن الفنانة ميمي جمال تعاني من الوحدة، مشيرة إلى أنها نفت ذلك لابنتها تماماً، مشيرة إلى أنها لا تملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.