شكرا لقرائتكم خبر عن "عمرنا ما هننساك".. لطيفة ومحمد الصغير يستمعان لأغنية فرنسية × فيديو نادر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حال من الحزن ما زالت تنتاب نجوم الوسط الفني بعد رحيل خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، الذى وافته المنية أول أمس الجمعة، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وعبر نجوم الفن عن صدمتهم بعد إعلان خبر وفاة محمد الصغير، وحرصوا على رواية وتذكر مواقف شخصية جمعته بهم تنقل قدراته المهنية وطبيعيته الإنسانية.

ووسط هذه الأجواء، شاركت النجمة التونسية لطيفة، فيديو نادر يجمعها بالراحل محمد الصغيرة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وظهرا وهما يتفاعلان ويرقصان على أغاني فرنسية خلال مشاركتهما في فعالية فنية، وعبرت لطيفة عن افتقادها لمحمد الصغير، ووجهت رسالة قائلة: " محمد يا أغلى الناس ويا أطيب الناس.. انت من الناس اللي علموا في حياتي في حياتنا كلنا".



محمد الصغير ولطيفة

وأضافت: " عمرنا ما هننساك ولازلنا مش مصدقين رحيلك عننا.. كنا بنفرح ونغني و نرقص وكنت دايما مصدر الفرحة اللي بتجمعنا .. الله يرحمك".

وكانت الفنانة لطيفة التونسية، قد حرصت على نعى مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "تويتر"، حيث نشرت مجموعة من الصور لهما معا، وعلقت عليها: "راحت الضحكة.. راح السند.. راح القلب الطيب.. أنا مصدومة لغيابك يا محمد قدر الله وماشاء فعل.. راح اللي كان سند لكل أحبابه و صحابه.. راح عشرة العمر الجدع الطيب الله يرحمك يا محمد.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. أعزي نفسي وأعزي كل الأهل والأصحاب في أغلى واحد كان عندنا في حياتنا #محمد_الصغير".



صور محمد الصغير ولطيفة