شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تخذل معجبيها بهذه الطريقة.. اعرف إيه الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتوقع المعنيون بالموسيقى والغناء أن الكليب الأخير للنجمة باريس جاكسون ابنه ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذى يحمل اسم "eyelids" عدم تحقيقه أى نجاح أو ردود أفعال، خاصة أن باريس تمتلك موهبة حقيقية ومميزة قد تجعلها واحدة من أهم نجوم الغناء لكن يبدو أن النجمة الشابة لا تسعى للترويج لأعمالها مثل باقى النجمات فى عالم صناعة الموسيقى حيث تسعى كل منهن على طريقتها الخاصة للترويج لأى عمل تطلقه.

لم يحقق كليب باريس جاكسون "eyelids" والذى تعاونت فيه مع آندى هول نسبة مشاهدة كبيرة على موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" مثل باقى النجمات، لكن الكليب حقق فقط 223 ألف مشاهدة خلال 9 أيام ، إضافة إلى 15 ألف LIKES فقط من إطلاقه على قناة باريس على "يوتيوب ".

يذكر أن باريس جاكسون البالغة من العمر (22 عاما) قررت مؤخرا أن تكشف عن واحدة من الإصابات التى تعرضت لها ، فقد نشرت باريس جاكسون صورة جديدة عبر الـ Story الخاص بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" أظهرت أصابعها المتقرحة بسبب العزف على الجيتار، وذلك بعد أيام معدودة من إطلاقها كليب "eyelids" وذلك على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهوالعمل الذى تعاونت فيه باريس مع النجم العالمى آندى هول، ومن المعروف أن هول شارك فى تأليف وانتاج ألبوم باريس جاكسون الأول الذى أطلقته عام 2020 وحمل عنوان "Wilted" .