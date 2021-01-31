شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب ترزق بـ ليلى مولودتها الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رزقت المطربة غادة رجب منذ أيام بأول مولودة لها وأطلقت عليها "ليلى" وهذا كشف سر اختفائها الفترة الطويلة الماضية.

يذكر أنها متزوجة من الشاعر عبد الله حسن في يناير 2020 وكانت الفنانة نادية مصطفى هي التي أعلنت هذا الخبر عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشرت صورة للفنانة غادة رجب وعلقت عليها: "البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدنى بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة فى الدنيا".

وتابعت: "النهاردة فرح حبيبتى وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبى، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها وبالرفاه والبنين يا رب، وعقبال كل البنات

ومن ناحية أخرى لقد كشفت الفنانة غادة رجب، عن سبب عدم إقامة حفل زفاف من وزوجها الشاعر عبدالله حسن، قائلة: "كنا رافضين لفكرة عمل حفل زفاف في قاعة.. والدتها عارضت الفكرة تمامًا ولذا قاما بحجز قاعة في أحد المساعد".

وأضافت خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي أن تم حجز قاعة في جامعة، وزفة وأغانى، فيما رد زوجها كنت خايف ولا يتخيل نفسى فى "الكوشة"، والناس تشاهدنى لمدة ساعتين، ومليش فى الرقص، واتصلت بصديقى ليدعيه للفرح قال لى إن الحفل بسيط، فعرض عليه إقامة الحفل كهدية لهما. ".