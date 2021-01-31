شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يبدأ تصوير مسلسله "فارس بلا جواز" للعرض فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان مصطفى قمر تصوير مشاهده الأولى من مسلسله الجديد "فارس بلا جواز" المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، من إخراج معتز حسام، وتأليف فداء الشندويلى، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارة ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة وومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى.



فارس بلا جواز

والعمل يضم الفنانة شيرى عادل لتكون البطلة أمام مصطفى قمر، وريم مصطفى وندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب، حيث انطلق اليوم الأحد أولى مشاهد المسلسل استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

وفى وقت سابق، احتفل النجم مصطفى قمر بعيد ميلاد ابنه "اياد" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، حيث نشر صورة تجمعهما مصحوبة بتعليق "كل سنة وأنت طيب يا إياد يا أطيب قلب فى الدنيا يا ابنى وسندى وأول فرحتى وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوى يا إيدو"، كما نشر صورة أخرى، معلقا "الضحكة دى ربنا يديمها عليك يا حبيبى كل سنة وإنت طيب".

وكان النجم مصطفى قمر قد طرح ألبوم "لم يهمه الأمر 2" فى سبتمبر الماضي، حيث ضم هذا الألبوم 7 أغانى، هى: "مسافر، عجوز فى المدينة، دقى عودك، حبك على جبينى، سوسنة، حنونة وهغنيلك".