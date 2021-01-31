شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محمد حفظي بعد تكريمه بوسام الفروسية الفرنسي للثقافة والفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كرمت وزارة الثقافة الفرنسية المنتج والسيناريست محمد حفظي بوسام الفروسية الفرنسي في الآداب والفنون، وهو أحد أرفع الأوسمة التي تقدمها الجمهورية الفرنسية، ويُمنح الوسام لأبرز الفنانين والكتاب الذين ساهموا في إثراء الفن والثقافة على الصعيدين الفرنسي والدولي، مراسم التكريم تمت في السفارة الفرنسية بتجمع صغير يوم الأربعاء الماضى تماشياً مع إجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث قام السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه بتقليد حفظي بالوسام، بالإضافة إلى النجمة والمنتجة التونسية هند صبري، تقديراً لجهودها البارزة على المستويات الفنية والاجتماعية والإنسانية في دعم حقوق المرأة بالعالم العربي.

وأعرب حفظي عن سعادته بالتكريم قائلاً "يشرفني نيل مثل هذا الوسام المرموق من الحكومة الفرنسية، وأود التعبير عن خالص امتناني للحكومة الفرنسية وبالأخص للسفير ستيفان روماتيه".

وأوضح "لطالما شعرت برابطة قوية مع فرنسا، ابتداءً من تلقي التعليم الأساسي في مدرسة فرنسية بالقاهرة، وصولاً إلى الأفلام التي أشارك في إنتاجها مع فرنسا، وأيضاً الرابطة التي كونتها عبر السنين مع الأصدقاء والشركاء في المجال السينمائي والثقافي الفرنسي".

وأضاف "وعلى الصعيد الفني، كانت فرنسا مصدر إلهام كبيراً لي على مستوى الكتابة والإنتاج، شعرت بالسعادة مع هنري كلوزو، وتعملت أصول المهنة من أوجست رينوار، وأثارتني أعمال غودار، كما ارتبطت برباط وثيق مع جان بيير جونيه".

وسام الفروسية هو بمثابة تكريم فخري من وزارة الثقافة الفرنسية التي بدأت في منحه منذ عام 1957، وهو أحد أرفع أربعة أوسمة تمنحها الجمهورية الفرنسية.

يذكر أن محمد حفظي سيناريست ومنتج مصري حاصل على العديد من الجوائز، كتب وأنتج وشارك في إنتاج أكثر من 30 فيلم طويل في مصر، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة والعالم العربي.