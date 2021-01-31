صور| فريق "350 جرام" يكشفون تفاصيل المسلسل في مؤتمر صحفي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقامت شركة I see media services مؤتمرا صحفيا كبيرا في أبو ظبي، بحضور المنتج والمخرج إياد الخزوز وباقي فريق الشركة الإداري والفني، للحديث عن مجريات العمل في أحد أعمالها الرمضانية الضخمة وهو مسلسل "350 جرام" الذي يتم تصويره حاليا، ويشاركهم إنتاجه شركة "غولدن لاين للإنتاج الفني".

مسلسل "350 جرام" من تأليف ناديا الأحمر، ومن إخراج محمد لطفي، وبطولة النجوم: عابد فهد، سلوم حداد، كارين رزق الله، ويشاركهم مجموعة من الفنانين المخضرمين والشباب، بينهم: خالد نجم، غريس قبيلي، وستيفاني عطا الله ومصطفى سعد الدين وقاسم منصور الذين كانوا ضمن حضور المناسبة.

في بداية اللقاء، قال المنتج والمخرج إياد الخزوز: "اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر إلى حكومة أبوظبي ممثلة بالمنطقة الإعلامية Twofour54 ولجنة أبوظبي للأفلام لتهيئتهم الأجواء المناسبة لتصوير المسلسلات والأفلام في ظل هذا الظرف الصعب على الجميع في جميع البلاد، وأنتم ترون كيف أن الزملاء الآخرين يواجهون الصعوبات في تصوير أعمالهم ولكن إدراك حكومة أبوظبي والمنطقة الإعلامية لأهمية الصناعة، قامت بتوفير العديد من الأشياء التي سهلت علينا كشركات إنتاج أن نتحرك بأريحية، وقامت بتوفير اللقاحات بالمرحلة الأولى والثانية لجميع العاملين في مسلسلنا والأعمال الأخرى التي يتم تصويرها في أبوظبي".

وتوجه الخزوز بالشكر لطاقم العمل من مؤلف ومخرج وممثلين نجوم وشباب مشاركين في العمل، معلقا: "فخور وسعيد بكم جميعا، وأشكر النجوم الذين كانوا إلى جانب هؤلاء الشباب ودعموهم بخبرتهم ودرايتهم أثناء مراحل التصوير"، خاتما كلامه: "تعدكم شركة I See Media Services دوما بالالتزام بالمساعدة في تطوير صناعة الإعلام في المنطقة، وبالتالي نتطلع دوما إلى توفير فرص للوجوه الجديدة والمواهب القادمة لنكون عند ثقة المشاهدين".

وفي كلمة مسجلة قال رئيس لجنة أبو ظبي للأفلام هانز فرايكين: "مسلسل (350 جرام) دراما عربية تعكس روعة السرد القصصي مع شخصيات معقدة يجسدها عدد من ألمع الممثلين في المنطقة. وتؤكد شراكتنا مع آي سي ميديا مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة لتصوير الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وهي ما عززتها إجراءات وإرشادات السلامة الفعالة التي ساعدت على استمرار عجلة الإنتاج طوال عام 2020. ونحن إذ ندرك حجم الطلب الكبير من الجمهور العربي على أعمال ترفيهية عربية عالية الجودة، فإننا على ثقة بأن جودة 350 جرام ستلبي تطلعات المشاهدين وتنال إعجابهم".

وترى ديالا الأحمر رئيسة شركة "جولدن لاين للإنتاج الفني" الشريك في إنتاج "350 جرام"، أن قصة العمل وما بها من حبكة وتشويق وفكر جديد لم يطرح دراميا حفزها كل هذا إلى الدخول في إنتاج العمل استكمالا لمشوار تعاوناتها الناجحة مع صديقها المنتج إياد الخزوز، ففي القصة تساؤلات تحمل فضولا يحبذه المشاهد.

بدورهم، عبر نجوم المسلسل عن شكرهم للشركتين المنتجتين مسترجعين نجاحاتهم معها في عدد من الأعمال السابقة، مؤكدين حرفية إياد الخزوز في تقديم كل ما هو مميز، ومؤكدين أن "350 جرام" سيكون الأبرز في دراما رمضان 2021، وقد وصف المخرج محمد لطفي هذا العمل أنه مباراة تحدي عاشها في كواليس التصوير بين مجموعة من الممثلين المبدعين يقودهم عابد فهد وسلوم حداد سيكون الكاسب فيها هو الجمهور.

وتحدث عابد فهد عن دوره في "350 جرام"، قائلا: شخصية "نوح" التي أقدمها تتحدث عن إشكالية لها علاقة بالقانون والقضاء، فـ"نوح" هو محامي مشهور جدا قادر على حل كل القضايا القانونية يلعب بالقانون كما يشتهي، كل الموكلين له هو بشكل أو آخر ملاذ لهم، ولكن لديه خطوط حمراء لا يتجاوزها مثل تجارة الأعضاء والسلاح.. باختصار، الحكاية جديدة والمفصل الرئيسي أن هذا الرجل يتعرض إلى أزمة صحية قلبية يضطر إلى دخول المستشفى لاستبدال قلبه. والنظرية الطبية تقول إن الذاكرة ليس لها علاقة بالقلب وإنما هي في الدماغ، فلا ذاكرة في القلب وهو موضوع أول مرة يُطرح على الدراما التليفزيونية، هنا الدراما تحتكم إلى الفضول مفاده من هو صاحب القلب الجديد في هذه الحكاية الذي يتم شراؤه بمبلغ باهظ جدا ويدخل قلب هذا الرجل "نوح"، وكيف يتحول هذا الرجل من شيطان إلى إنسان عادي؟، والفضول أنه يبحث عن هذا الرجل يدخل عالمه، ومن باب الوفاء يكمل نوح كل ما كان يتمناه ذلك الرجل الذي يحمل قلبه.. وسنرى بعدها ماذا سيحدث".

أما الفنان سلوم حداد فرغم غيابه عن المؤتمر الصحفي بسبب سفره إلى سوريا لارتباطه هناك بتصوير مسلسل آخر من إنتاج نفس الشركة، لكنه يؤكد: "التجربة مع زميلي الفنان عابد فهد ممتعة لأنه يحدث بيننا في أي عمل يجمعنا نوع من التنافس الشريف، فأنا استفزه وهو يستفزني لأجل أن يقدم كل واحد منا الأفضل"، وأضاف: "أجسد في "350 جرام" شخصية "فايز الاشقر" وهو زعيم مافيا، يكون هناك علاقة وطيدة بينه وبين "نوح الريس" الذي يجسده عابد فهد هذا المحامي الذي يتعرض لعملية تغيير قلب.. وهو بيكون محامي الشيطان إلى أن يتم استبدال قلبه بقلب رجل طيب، وهنا يحدث هذا الصراع بينهما.. وبعد أن كان المحامي الخاص بي وأوكلت إليه قضية أن يخلص ابني من حبل المشنقة.. فينحرف نوح عن الاتفاق الذي كان بيننا وهنا تتأجج الأحداث".

من جانبها، عبرت الفنانة اللبنانية كارين رزق الله عن حبها لهذه التجربة في مسلسل "350 جرام" لاسيما وأنها الأولى لها في دراما "البان اراب"، مثنية على تعاملها مع المنتج إياد الخزوز الذي اختارها لشخصية "ياسمين" في المسلسل وهي المرتبطة عاطفيا مع "نوح" (عابد فهد) مضيفة: "أعجبني جدا الذكاء في اختيار اسم العمل والذي جاء بناء على القاعدة العلمية بأن وزن القلب يتراوح بين 290 إلى 350 جرام".