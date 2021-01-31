زيزي البدراوي.. اكتشفها حسن الإمام وتزوجت مخرج شهير ورحلت بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ7 على وفاة الفنانة القديرة زيزي البدراوي، التي رحلت في 31 يناير عام 2014.

زيزي البدراوي شاركت في ما يقرب من 200 عمل ما بين السينما والتليفزيون، ولها العديد من الأعمال البارزة التي مازالت محفورة في أذهان جمهورها.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن زيزي البدراوي:

- زيزي البدراوي من مواليد 9 يونيو 1944.

- اسمها الحقيقي فدوى جميل عبدالله البيطار.

- خلال طفولتها تقدمت لمسابقة للرقص الشرقي وفازت بالمركز الأول، وتلقت عروضا للعمل راقصة، ولكن والدها رفض ذلك.

- قدمها المخرج عز الدين ذو الفقار في فيلم بورسعيد عام 1957، لكن المخرج حسن الإمام هو مكتشفها الحقيقي.

- أول ظهور لها وهي طفلة في سن 10 سنوات في فيلم "4 بنات وضابط".

- تعد بدايتها الحقيقية مع المخرج حسن الإمام في فيلم عواطف، وهو من اختار لها اسم زيزي.

- هي خالة المخرج هادي الباجوري، وعملت معه في فيلم (واحد صحيح) عام 2011.

- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق، والد الفنانة وفاء صادق، وتعرفت عليه خلال تصوير فيلم "حبي في القاهرة"، في منتصف الستينيات، واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا.

- وتزوجت من المحامي توفيق عبدالجليل، واستمر زواجهما لمدة 17 عاماً ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 أشهر.

- لم تنجب زيزي البدراوي خلال الزيجتين.

- شاركت عبدالحليم حافظ دور البطولة في فيلم "البنات والصيف".

- برعت زيزي في الأعمال التليفزيونية خاصة مع تقدمها في السن، فلعبت دور الأم باقتدار في مسلسلات "المال والبنون، "شرخ في جدار الحب"، "حضرة المتهم أبي"، "نجمة الجماهير"، "ليالي الحلمية"، "حبيب الروح".

- وقالت الفنانة وفاء صادق ابنة المخرج عادل صادق، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، إن أكثر زوجة تحبها من زيجات والدها، هي الفنانة الراحلة زيزي البدراوي، مشيرة إلى أن زيزي ووالدها أخفيا عنها خبر الطلاق لمدة 15 يومًا، وقالت إن والدها عاد للفنانة زيزي البدراوي أكثر من مرة، قبل أن ينفصلا بشكل نهائي، موضحة أن السبب هو التغيير في صفات كل منهما.

- قالت الفنانة نهال عنبر في تصريحات صحفية في عزاء الفنانة زيزي البدراوي، إن الفنانة الراحلة كانت صديقتها منذ سنوات وكانت خيرة وتود أصدقائها، مشيرة إلى أن الفنانة استسلمت للمرض في حياتها الأخيرة، وأنها لم تتدخر جنيهًا واحدًا من ثروتها لأن أموالها كانت لأصدقائها وأحبابها لكونها إنسانة خيرة.

- شاركت زيزي في أعمال سينمائية عديدة منها: "أذكريني"، "الرجل الذي عاش"، "واحد صحيح"، "شقة في وسط البلد"، "البحث عن فضيحة"، "عريس الهنا"، "الحب والثمن"، "يوم بلا غد"، "السبع بنات".

- قدمت البدراوي الكثير من الأعمال التليفزيونية الشهيرة، أبرزها: "إني خائفة"، "أيام من الماضي"، "القشرة الذهبية"، "خطوات الشيطان"، "عندما تحب المرأة"، "الوريث"، "دنيا"، "ليالي الحلمية"، "أوراق الخريف"، غيرها من الأعمال.

- شاركت في مسرحيات "شيء في صدري"، "أولادنا في لندن".

- توفيت الفنانة زيزي البدراوي في 31 يناير 2014، وشيّع جثمانها في أول فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، عقب معاناة مع أمراض السرطان .