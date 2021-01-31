محمد رمضان في صورة جديدة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سلامة صورة تجمعه بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق محمد سلامة على الصورة: "موسى تأليف ناصر عب]الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي".

مسلسل "موسى" بطولة: محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سمية الخشاب، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.