مخرج "الطاووس" يقدم 5 وجوه شابة في رمضان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز خلال الفترة الحالية العمل على قدم وساق، من أجل الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد مسلسله الجديد "الطاووس" بطولة الفنان جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وحرص رؤوف على تقديم وجوه شابة، ووقع اختياره على عدد كبير من الشباب الذين خضعوا لاختبار، خلال الفترة الماضية، وبعد بحث في المعهد العالي للفنون المسرحية وكذلك المهرجانات المسرحية وورش التمثيل، وهم: يوسف الأسدي ريم المصري وشيريهان الشاذلي ومينا نبيل وجورج أشرف.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، و"سيدة المسرح العربي" سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، ومها نصار، فرح الزاهد، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يخيم عليه الغموض والتشويق، من خلال شخصية محامي مخضرم يحقق في إحدى القضايا التي تقلب أحداث المسلسل رأسا على عقب.