بسبب المونتاج.. أسرة مسلسل "ورد" تحصل على إجازة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصل فريق "ورد" على إجازة لبضعة أيام من التصوير، بعدما قرر أسامة سركيس، المشرف الفني على المسلسل منحهم قسط من الراحة قبل العودة لاستئناف تصوير العمل المقرر عرضه في رمضان 2021.

وأوضح سركيس في بيان صحفي، أن هذا القرار جاء ليستريح أسرة العمل من التصوير اليومي لساعات طويلة، وكذلك كي يبدأ فريق المونتاج العمل على الحلقات التي تم الانتهاء من تصويرها، مشيرًا أنهم سيعودون لمواصلة تصوير باقي الحلقات قريبًا.

واحتفل أسرة المسلسل بافتتاح التصوير يوم الثلاثاء الماضي، بعد مرور ثلاثة أسابيع من التصوير، ومن المقرر أن تبدأ أسرة العمل قريبًا بالتصوير في ديكور الحارة الذي سيقع فيها معظم أحداث العمل.

مسلسل "ورد" هو عمل اجتماعي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وأبرزهم حنان مطاوع، أحمد صيام، عايدة رياض، نضال الشافعي، سارة الشامي، تأليف فتحي الجندي ومدير التصوير عزمي الرحماني، والمنتج أحمد أبو عزوز، ومن إخراج شادي أبو شادي.