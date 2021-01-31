بعد دينا الشربيني.. 3 نساء طاردتهن شائعات الارتباط بـ عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل يعيش الفنان عمرو دياب قصة حب جديدة؟، سؤال يفرض نفسه مع تداول رواد مواقع التواصل صورا تجمع النجم العربي الأشهر مع صديقاته ومعجباته خلال تواجده في دبي، وزاد من سرعة انتشاره ما يتردد بشأن توتر علاقته مع الفنانة دينا الشربيني.

إنجي كيوان

وتعد المذيعة إنجي كيوان صاحبة أحدث شائعات الارتباط التي تطارد الفنان عمرو دياب، بعد ظهورها بصحبته في مدينة دبي، خلال إحدى السهرات التي جمعتهما.

والمفارقة هنا أن إنجي متزوجة بالفعل من رجل الأعمال اللبناني زياد فولد جر، وظهر بالصور التي جمعتها مع عمرو دياب، ولديهما طفلين.

ونشرت كيوان عددا من الصور التي جمعتها بالهضبة عمرو دياب في دبي، عبر حسابها الشخصي بـ"انستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "يومًا جيدًا قضيناه مع الأسطورة عمرو دياب".

كارولينا

التقيت بهذا الفنان الوسيم عمرو دياب. هل قمت بتحميل أغانيه. ماهي أكثر أغنية أعجبتك؟"، بتلك الكلمات نشرت كارولينا زوبكوف ماتيس "ملكة جمال لاتفيا السابقة والبلوجر الشهيرة"، صورها مع الفنان عمرو دياب، وأثارت جدل واسع وتصدرت بها تريند موقع "انستجرام".

كارولينا التي نفت ارتباطها بالفنان عمرو دياب، في تعليقها على صورتها مع الهضبة، تصدرت تريند موقع "انستجرام" ، تدخل في مارس المقبل عامها الـ 33، وهي متزوجة رجل الأعمال النمساوي دانيال ماتيس 48 عاما، وهو من مؤسسي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية، ولديها ابنة تدعى ناتالي عمرها خمس سنوات.

إيمي سالم

مع انتشار صور تجمع الفنانة إيمي سالم والفنان عمرو دياب، شهدت مواقع التواصل جدلا حول وجود علاقة بينهما، وذلك قبل أن تقوم بالنفي، وقالت في تصريحات صحفية إنها "لا تسعى إلى هدم الصداقات أو البيوت، وعلى العكس ستكون أول شخص يسعى لصلح أصدقائها، وأنها ممتنة للغاية بوضع اسمها بجانب الهضبة عمرو دياب".

وتابعت "أنا أحب سياسة عمرو دياب في الحياة، وأن الهضبة عندما تطوله شائعة ما، من المستحيل أن يرد، وهذا المبدأ أسعى دائما له، وحياتي الشخصية خط أحمر وأنا الوحيدة حرة فيها".

وترددت أقاويل خلال الفترة الأخيرة الماضية، حول انتهاء علاقة عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني، بسبب وجود خلافات كبيرة بينهما.

يشار إلى أن عمرو دياب ودينا الشربيني لم يعلنا طبيعة علاقتهما خلال السنوات الماضية والتي ظهرت للنور في ديسمبر 2016.