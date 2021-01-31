"المعلم وبس".. أحمد السقا ينشر صورة حماه محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد السقا صورة حماه مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

علق السقا على الصورة: "المعلم وبس، ربنا يرحمك".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.