مكالمة الزعيم عادل إمام وسر كلمة وماذا بعد.. أبرز تصريحات ماجد الكدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استضاف الفنان أمير كرارة في برنامج "سهرانين" أبطال فيلم "وقفة رجالة"، ماجد الكدواني، وبيومي فؤاد، وأيضا الفنان سيد رجب، أمس السبت، على قناة ON E.

تحدث الفنان ماجد الكدواني وبيومي فؤاد خلال الحلقة عن تفاصيل فنية وشخصية ومواقف كوميدية:

في هذه السطور نستعرض لكم أبرز تصريحات ماجد الكدواني:

- كشف الفنان ماجد الكدوانى تفاصيل مكالمة خاصة جمعته بالنجم عادل إمام حدثت في 2004 بعد طرح فيلم "جاى في السريع ".

- قال ماجد: "كنت قاعد في البيت مكتئب جدا ولقيت التليفون بيرن رقم غريب بس مميز رديت، لقيت حد بيقولي أنا عادل إمام، قال: "بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللى يحدد قيمتك وأوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا فى صالة فاضية".

- أضاف الكدواني: "ذهبت بعدها للزعيم فى المسرح وقلت له (ربنا نزل الكلام اللى عاوزه يوصلنى على لسانك)".

- الاسم السري الذي أطلقه بيومي فؤاد على ماجد الكدواني، قال بيومي: "أصل ماجد كان ابن ناس أوى كدة والوحيد اللى معاه عربية فينا وكان يرتب فلوسه فى المحفظة وتطلع منها بتلمع عشان كدا كنت بقول عليه "مون بيه".

- تحدث الكدواني عن جملة "وماذا بعد" الذي يتخذها مبدأ في حياته.

- أوضح ماجد: "هذه جملة قيلت لي من دكتور عظيم كان في معهد الفنون المسرحية، الله يرحمه دكتور عبدالرحمن عرنوس، بعد انتهائي من فنون جميلة، طلبوني وتقدمت لمعهد الفنون المسرحية، وفي امتحانات القبول قال لي تعالى عايز أقولك على حاجة، وماذا بعد؟ وراح ماشي،، وعندما سألته عن المعنى قال: خذ هذه الكلمة واجعلها حلقة في أذنك".

- تابع: "قال لي اوعى تعمل عمل تعيش عليه، كل ما تخلص عمل قول وماذا بعد، اللي اتعمل يتنسي وفكر في اللي بعده، وبقيت الكلمة دائما حلقة في أذني ومبدأ حياة، جريت وراه علشان أعرف معنى الكلمة".

- أكمل: "أريد أن أقدم أمام الوطن العربي كله وأمام مصر كلها، أحب أن أوجه عزاء لبيومي فؤاد في والده الله يرحمه، عم فؤاد".

- استطرد: "ربنا يعزيك ويديك سلام، وما يعزينا حقيقة، وهذا ليس كلام مجاملة وبيومي يعرف ذلك جيدا، عم فؤاد لم يكن والد بيومي فقط، كان أبونا كلنا، وكان عشرة عمر، ولذلك نحن متأكدون عمو فؤاد في مكان جميل جدا جدا".

فيلم "وقفة رجالة" من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته أمينة خليل، وشريف دسوقي، ومحمد سلام.