صور| شبيهة ميرنا المهندس.. ندى أكرم تشارك في "بين السما والأرض" و"عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل الممثلة الشابة ومصممة الأزياء ندى أكرم، تصوير مشاهدها في أول أفلامها الروائية الطويلة "عروستي"، والذي يدور في قالب رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

ولأول مرة أيضًا ستطل ندى على الجمهور في رمضان المُقبل، من خلال مشاركتها في مسلسل "بين السما والأرض" المأخوذ من قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ التي تحمل نفس الاسم، والتي قُدمت في فيلم سينمائي عام 1960، من إنتاج شركة سينرجي لينافس في السباق الرمضاني لعام 2021.

والمسلسل بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، سوسن بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندا موسى، نورهان، تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.

يُذكر أن ندى قدمت أول أدوارها الفنية في الفيلم القصير "توكتوك" الذي وقع عليه الاختيار للعرض في النسخة الـ 29 من مهرجان "Pan African Film & Arts Festival " بلوس أنجلوس، كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 28 فبراير إلى 14 مارس بعد اختيار عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران في دورته الـ ٤٣ المقام في الفترة من ٢٩ يناير إلى ٦ فبراير ٢٠٢١، وينافس بمسابقة توقعات أفريقية.

وتدور أحداثه الفيلم حول "ولاء" التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطرق غير شرعية. فتعمل ولاء سائقة توك توك وتشتبك في العديد من الاشتباكات مع الرجال من عنف وتحرش لهيمنتهم على سوق التكاتك.

الفيلم من تأليف شريف عبدالهادي ومحمد خضر، بطولة: إلهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، عمر راشد، وليد ضياء، ماري جرجس، إخراج: محمد خضر.

ندى أكرم ممثلة شابة تخرجت من الجامعة الكندية ثم درست تصميم الأزياء، ثم درست كتابة السيناريو واشتركت في كتابة الأعمال الدرامية منها "الباب في الباب" و"لسه بدري" وفيلم "مش رايحين في داهية".

اشتركت في ثلاث ورش لتعليم التمثيل للوك لينر، إياد داوود وياسين العصامي ثم بدأت مشوارها في التمثيل مع فيلم القصير "توكتوك".

جدير بالذكر أن ندى أكرم أثارت ضجة كبيرة وقت ظهورها في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ اعتمدت وقتها مظهر جعلها قريبة الشبه بدرجة كبيرة من الفنانة الراحلة ميرنا المهندس.