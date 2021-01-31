غسان سركيس يتماثل للشفاء من “كورونا”

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غسان سركيس
بعد تداول أخيار عن وفاة المدرب غسان سركيس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، أكدت المعلومات أن الخبر غير صحيح على الإطلاق. وفي هذا الإطار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسركيس من داخل غرفته في مستشفى جاورجيوس في الاشرفية.
يُذكر أن معلومات صحفية كانت قد أشارت في الساعات القليلة الماضية الى أن المدرب نُقل من العناية الفائقة الى غرفة عادية، بعد تحسّن حالته الصحية، لكنه ما زال يستخدم جهاز الاوكسيجين.
ويتماثل المدرب الوطني غسان سركيس للشفاء، بعد تدهور حالته جراء إصابته بفيروس كورونا.
وساءت حالة المدير الفني المدرب الوطني غسان سركيس اثر اصابته بوباء كورونا في الطائرة خلال عودته من السعودية لتمضية فترة قصيرة مع عائلته، ما استدعى نقله على وجه السرعة الى العناية الفائقة في مستشفى القديس جاورجيوس في الاشرفية بعدما شعر بضيق في التنفس.
وقد بدأت حالته تتحسن تدريجاً، وفق ما افادت ابنته ستيفاني سركيس حيث تم نقله الى غرفة عادية وبدأ يتماثل للشفاء من دون ان تنفي الحاجة الى المزيد من الايام في المستشفى.