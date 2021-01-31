غسان سركيس يتماثل للشفاء من “كورونا”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 31 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد تداول أخيار عن وفاة المدرب غسان سركيس متأثراً بإصابته ‏بفيروس كورونا، أكدت المعلومات أن الخبر غير صحيح على ‏الإطلاق.‏ وفي هذا الإطار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ‏لسركيس من داخل غرفته في مستشفى جاورجيوس في الاشرفية‎.‎

يُذكر أن معلومات صحفية كانت قد أشارت في الساعات القليلة ‏الماضية الى أن المدرب نُقل من العناية الفائقة الى غرفة عادية، بعد ‏تحسّن حالته الصحية، لكنه ما زال يستخدم جهاز الاوكسيجين‎.‎

ويتماثل المدرب الوطني غسان سركيس للشفاء، بعد تدهور حالته ‏جراء إصابته بفيروس كورونا.‏

وساءت حالة المدير الفني المدرب الوطني غسان سركيس اثر اصابته ‏بوباء كورونا في الطائرة خلال عودته من السعودية لتمضية فترة ‏قصيرة مع عائلته، ما استدعى نقله على وجه السرعة الى العناية ‏الفائقة في مستشفى القديس جاورجيوس في الاشرفية بعدما شعر ‏بضيق في التنفس.‏

وقد بدأت حالته تتحسن تدريجاً، وفق ما افادت ابنته ستيفاني سركيس ‏حيث تم نقله الى غرفة عادية وبدأ يتماثل للشفاء من دون ان تنفي ‏الحاجة الى المزيد من الايام في المستشفى.‏