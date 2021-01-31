لماذا سببت كيت ميدلتون الرعب لأطفالها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تقضي كيت ميدلتون والأمير وليام فترة الحجر الصحي الذي تشهده بريطانيا بسبب تفشي فيروس كورونا مع أطفالهما الثلاثة في منزلهم في نورفولك.

وهذا الأسبوع، وخلال مكالمة أجرتها كيت عبر الفيديو مع أولياء أمور آخرين بمناسبة أسبوع الصحة العقلية للأطفال، كشفت عن تحدٍّ جديد تواجهه خلال فترة الوباء وقالت وهي تضحك: “لقد تحولت إلى مصففة شعر خلال هذا الإغلاق وبدأت بقص شعرهم، مما أثار رعب أطفالي”.

وناشدت دوقة كامبريدج أولياء الأمور الاعتناء بأنفسهم خلال هذا الوقت الصعب للغاية وقالت إن الآباء والأمهات بحاجة لأن يكونوا قدوة في الرعاية أمام الأطفال.

ودعمت كيت المبادرة السنوية منذ إطلاقها في عام 2015 لتسليط الضوء على أهمية الصحة العقلية للأطفال والشباب من خلال جمعية “بليس تو بي” الخيرية للصحة العقلية للأطفال .