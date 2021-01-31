بلقيس تطلق ألبوم “حالة جديدة” بطريقة مبتكرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شوقت النجمة بلقيس فتحي الجمهور لألبومها الجديد “حالة جديدة” معلنة العد التنازلي لإطلاقه في تاريخ 2 فبراير المقبل.

وكشفت بلقيس عن أنها ستحتفل مع جمهورها بالألبوم الجديد من خلال مؤتمر صحافي افتراضي بتقنية 3D.

وقالت بلقيس في فيديو نشرته: “لأول مرة وبتقنية 3D سنتحدى ظروف كورونا ونجتمع جميعاً في مكان واحد لإطلاق الألبوم وعرض الفيديو كليب حصرياً”، موجهة دعوة لجميع وسائل الإعلام والصحافيين لحضور المؤتمر الذي ستجيب فيه عن جميع التساؤلات.

وأشارت النجمة إلى أن هذه التجربة المبتكرة لإطلاق الألبوم ستكون خيالية واستثنائية، كاشفةً عن طريقة التسجيل لحضور المؤتمر.

وكانت بلقيس قد كشفت عن أنها لن تطرح أغاني الألبوم دفعة واحدة بل ستطرح أغنية واحدة كل شهر حتى تأخذ حقها في الاستماع والمتابعة والاهتمام بين الناس.

وأشارت إلى أن هذا الألبوم يأتي بالتزامن مع احتفالها بالعام العاشر لدخولها عالم الفن، مؤكدةً أنها ستقدم مجموعة من الرسائل الاجتماعية والإنسانية في أغنياتها المصورة.