معجب يفاجئ رابح صقر على المسرح.. والفنان يعلق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من حفل الفنان السعودي رابح صقر الذي أحياه أمس السبت في أواسيس الرياض، والذي يظهر فيه أحد المعجبين على المسرح ويقدم له معطفاً “الفروة” ليحميه من برودة الطقس.

وأثار هذا الفيديو إعجاب رواد التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بتصرف هذا الشاب.

وبدوره عبر رابح صقر عن سعادته بتصرف هذا المعجب، وعلق قائلاً: “أسعدتوني اليوم مرحباً، اليوم واحد طلع المسرح شافني بردان وقدم لي الفروة للأمانة ما أعرفه حبيت أشكره كثيراً وأقول له في كل حفلة لي أنت معزوم”.

وأطرب رابح صقر الجمهور، في الحفل الذي تنظمه “الهيئة العامة للترفيه” والذي حضره عدد محدد من الجمهور تطبيقاً للقواعد الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا، بمجموعة من أبرز أغنياته ومن ضمنها أغنيات ألبومه الجديد “مرحباً رابح صقر”.

وكان الفنان السعودي قد طرح ألبومه الجديد مع بداية هذا العام، والذي يضم 24 أغنية متجددة من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي وتعاون فيه مع مجموعة من أبرز الملحنين ومنهم سهم ومحمد غازي وآخرون، بالإضافة إلى مجموعة من الألحان التي صاغها رابح لنفسه.

وقدم رابح في هذا الألبوم لأول مرة أغنيتين باللهجة المصرية كلاماً ولحناً وتوزيعاً إهداء منه للجمهور المصري الذي احتضنه فنياً طوال سنوات مسيرته.