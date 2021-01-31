شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تكشف عن صورة جديدة مع والدها الراحل فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رانيا محمود ياسين، على استعادة ذكرياتها مع والدها الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، في سفرية جمعتهما بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهر فيها والدها وهو يحمل درع تكريم ويتوسط الصورة بين رانيا ووالدتها، وكتبت رانيا محمود ياسين، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام "الصورة دي في أمريكا نيوجيرسي وفي تكريم لوالدي ولي لان كنت أقدم الحفل وهذا التكريم من الجالية العربية هناك، الله يرحمك يا ابي ويسكنك فسيح جناتك، ويخليكي لينا يا امي يا حبيبتي".

وانضمت الفنانة رانيا محمود ياسين إلي أسرة مسلسل الطاووس، بطولة الفنان جمال سليمان، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021، وأعربت رانيا عن سعادتها بتواجدها في هذا العمل، نظرا لكونه يعد التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان العربي جمال سليمان، هذا إلى جانب كونه التعاون الثاني الذي يجمعها بالمخرج رؤوف عبد العزيز، والذي يعد العمل معه في أي عمل مكسب كبير لأي فنان لكونه يهتم بكل تفاصيل العمل، ولدية ميزة رائعة وهي فن إدارة الممثل، فضلا عن الإهتمام بكل تفاصيله و أدائه للشخصية في الوقت الذي يكون تركيز بعض المخرجين على الكادرات الخاصة بالعمل على حساب الممثل.

وأوضحت رانيا، في تصريحات صحفية، أنه فور عرض سيناريو المسلسل عليها تحمست جدا له، خاصة أنه الشخصية عاشتها في الواقع بكل تفاصيلها، مؤكدة أنه لديها ثقة كبيرة في أنها سوف تكون بمثابة مفاجأة للمشاهدين في رمضان.