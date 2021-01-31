شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى وزوجته فى رحلة بالأهرامات.. وأحمد فهمى مازحا: "كل عيش".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم كريم فهمي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، صورا له خلال رحلته إلى منطقة الأهرامات مع زوجته دانيا البناوي، وظهرا خلالها وهما يستمتعان بأشعة الشمس في ظل برودة الطقس، ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من معجبيه، بينما جاء تعليق شقيقه النجم أحمد فهمي خارج الصندوق، حيث علق على الصور: "كل عيش"، ليرد عليه كريم: "يا راجل دانت بتبوس كلب (هنا) من بقوا".



كريم فهمى أمام الاهرامات



كريم فهمي وزوجته



كريم فهمي

من جانب آخر، كان النجم كريم فهمى، قد اعتذر عن بطولة مسلسل "طبع الحياة" - اسم مؤقت - مع النجمة نيللى كريم وتأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث رشحته الشركة المنتجة ولكن لم يتم الاتفاق معه.



دانيا



زوجة كريم فهمى



كريم ودانيا



كريم وزوجته



كريم

وعاد كريم فهمى لمزاولة نشاطه الفني مجدداً بعد شفائه من فيروس كورونا، الذى أصيب به أواخر شهر ديسمبر الماضى، حيث يستعد لاستكمال تصوير فيلم "جارة القمر" الذى أنهى فيه عدد من مشاهده قبل توقفه الفترة الماضية، حيث يقوم ببطولته ويشاركه سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد الشرنوبي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى كما ينتظر طح فيلمه "ديدو" الذى انتهى من تصويره منذ فترة.

يذكر أن آخر أعمال كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وهو بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير، سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، تارا عماد، سمر مرسى، إيهاب فهمى، كارولين عزمى، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.