شكرا لقرائتكم خبر عن "المعلم واحد بس".. حزن أحمد السقا مستمر على وفاة محمد الصغير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النجم أحمد السقا تعبيره عن حزنه الكبير لرحيل والد زوجته مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام متأثرا بإصابته بفيروسه وكورونا المستجد، وشارك السقا جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة للصغير عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"المعلم واحد بس"، لتلقي الصورة الكثير من رسائل المواساة والدعم للسقا وعائلته في مصابهم الكبير، ونشر السقا عدة صور منذ بداية متاعب الصغير الصحية حيث دعا له بالشفاء، وبعد ذلك عبر عن حزنه الكبير عقب وفاته .



احمد السقا



السقا

وتلقى النجم أحمد السقا ونجله ياسين وزوجته مها الصغير عزاء خبير التجميل الراحل محمد الصغير، من أمام مقابر الأسرة بجوار كلية البنات بمصر الجديدة، وكان في مقدمة الحضور أمير كرارة الذى تواجد في صلاة الجنازة ولازم الجثمان في المقابر، كما قدمت النجمة إلهام شاهين العزاء أمام المقابر، وشيعت جنازة خبير التجميل محمد الصغير بعد صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة، ودخل ياسين السقا ابن أحمد السقا وحفيد محمد الصغير فى نوبة بكاء شديدة بمجرد وصول الجثمان إلى المسجد، ومنع التصوير نهائيًا، فيما خيم الحزن الشديد على أحمد السقا الذى يعتبر حماه محمد الصغير مثل والده.



السقا والصغير

وأصيب خبير التجميل محمد الصغير، بفيروس كورونا المستجد، إلا أن حالته تدهورت خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذى دفع ابنته الإعلامية مها الصغير لتكثيف الدعاء ونشر تدوينات متتالية في الأسبوع الأخير قبل وفاته، عن تفاصيل من حياته.