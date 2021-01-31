شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سعد عن صورته المتدوالة مع فنانة بحرينية: "دى من أيام ما كان جدى بشورت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم محمد سعد من خلال تصريح له لـ"الخليج 365"، على الصورة المتدوالة له عبر السوشيال ميديا مع الفنانة البحرينية شيماء سبت، وادعاءات البعض على السوشيال ميديا أنها زوجته حيث قال: "دى صورة قديمة من أيام ما كان جدى بشورت"، وشاركت شيماء سبت الصورة المتداولة عبر حسابها على موقع "تويتر"، وكتبت معها توضيحا هو: "أنا لا أعرف من نشر هذه الصورة وكتب هذا الأمر، ولكن هذه الصورة لي مع الفنان محمد سعد في مهرجان دبي السينمائي عام 2013، وكانت للذكرى وهي عزيزة عليّ جدا.. للتوضيح فقط".

يشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم "محمد حسين"، الذي عرض في 2019، وشارك في بطولته سمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وإخراج محمد علي.