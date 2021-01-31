شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خطوبة ميجان فوكس وماشين جان كيلى بعد قصة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية شائعة خطوبة النجمة العالمية ميجان فوكس والنجم الشهير ماشين جان كيلى، وكان السبب الحقيقى وراء هذه الشائعة هو ظهور نجمة هوليوود الشهيرة ذات الـ(34 عامًا) وهى مرتدية خاتم ضخم فى الأصبع المعتاد ارتداء خاتم الخطوبة به، وكان ظهورها مع صديقها ماشين جان كيلى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد قررت النجمة الشهيرة أن تضع حد لهذه الشائعات وتظهر الحقيقية للعالم وذلك من خلال الـ"social media".



صورة تسببت في انتشار الشائعة صورة تسببت في انتشار الشائعة

نشرت ميجان فوكس على الـ STORY الخاص بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "إنستجرام" صورة توضح حقيقة خطبتها وتوضيح الشائعات المنتشرة فقد أظهرت النجمة الشهيرة الخاتم الذى كانت ترتديه و تسبب فى انتشار هذه الشائعة مؤكده أنه ليس خاتم خطوبة على الإطلاق.



خاتم ميجان خاتم ميجان

وفى الحقيقة أن هذا الخاتم يحمل إحدى الكلمات البذيئة إلا أن النجمة الشهيرة قررت أن تستعرضه بوضوح حتى تنفى شائعة خطبتها من صديقها المغنى الشهير ماشين جان كيلى .