شكرا لقرائتكم خبر عن سينتيا خليفة مع يسرا ونيللى كريم فى رمضان المقبل بعد ظهورها بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365"، أن المذيعة اللبنانية سينتيا خليفة تعاقدت على المشاركة فى مسلسلى يسرا، ونيللى كريم "حرب أهلية، وضد الكسر"، ومقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها الأولى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يشارك في بطولة المسلسل بجوار يسرا عدد كبير من نجوم الفن، إلا أن العمل سيكون مفاجأة لجمهور الفنانة، حيث ستلعب خلاله دور جديد ومختلف.

ويعد المسلسلين هما أول تجربة تمثيلية فى مصر للمذيعة سينتيا خليفة بعد ما لفتت الأنظار لها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى دورته الرابعة، وكان لها ظهور مختلف على السجادة الحمراء بارتدائها بدلة "رمادي اللون" تُشبه بدل الرجال مفتوحة بدون ارتداء قميص أسفل الجاكيت ونظارة شمس، أثناء حضورها عرض فيلم "حارس الذهب" للفنان أحمد مالك.

مسلسل "حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل في إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز وتأليف أحمد عادل وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب.

أما مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر" فقد انطلق التصوير الثلاثاء الماضى بحضور منتج العمل جمال العدل، حيث تجسد دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال الأحداث وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.