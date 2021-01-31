شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم للالتحاق بفرقة الخليج 365 المسرحية حتى 10 فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نظرا للإقبال الكبير على الانضمام لفرقة الخليج 365 المسرحية بمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير فقد تقرر مد فترة التقديم الي يوم 10 فبراير 2021 عن طريق صفحة (الخليج 365 فن وثقافة ) علي الفيس بوك بترك رسالة بها البيانات ووسيلة التواصل عبر الهاتف وكل الشروط كما في الإعلان السابع.



فرقة الخليج 365 المسرحية

ويتم حاليا تشكيل لجنة متخصصة لاختيار أفضل العناصر من المتقدمين ليكونوا النواة الأولية لتكوين الفرقة المسرحية ويتبعها فيما بعد تقديم مشاريع مسرحية متعددة ومتنوعة فى كل محافظات مصرتهدف لنشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوي، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.

ويأتى ذلك انطلاقًا من الإيمان بأهمية المسرح كأحد روافد الفنون فى رفع الوعى ونشر الثقافة مع المتعة والترفيه ودعم المواهب الشابة فى كل مجالات الفنون، ويهدف المشروع إلى أن نرى أضواء المسرح حاضرة فى أقصى الصعيد وكل قرى ومراكز الدلتا بأعمال تحمل الفكر والمتعة وهى معادلة صعبة نأمل فى تحقيقها، وذلك باختيار مجموعة من النصوص المسرحية للكتاب الشباب والكتاب الكبار وتقديمها على خشبة المسرح، كما سيشارك هذا المنتج فى كل المهرجانات المسرحية داخل مصر وخارجها.

ويسعى مركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، تشمل: نشر الثقافة والفنون والأنشطة الإبداعية، وتعظيم حالة المعرفة والوعى والتنوير، والوصول إلى الموهوبين والمبدعين ودعمهم ورعايتهم وتيسير إنتاج أعمالهم ووصولها للمتلقين، وتنشيط التعاون بين المؤسسات والأفراد من المعنيين بالثقافة والهوية الوطنية من أجل تحقيق أفضل مردود قيمى ومعنوى، والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية واستكشاف عناصر قوتها وتغذية تلك المكونات فى نفوس المواطنين والأجيال الجديدة.